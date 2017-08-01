Анчелотти: участие сильных английских команд усилит конкуренцию в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от нового еврокубкового сезона. Специалист считает, что благодаря участию в турнире сразу пяти английских команд конкуренция увеличится.
«Лига чемпионов в этом году будет более конкурентоспособной, потому что в турнире принимают участие сильные и важные английские команды: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм». Надеюсь, «Ливерпуль» выиграет квалификацию и присоединится к ним. Благодаря этому Лига чемпионов, безусловно, будет более конкурентоспособной и побеждать станет труднее», — цитирует Анчелотти Goal.
Расписание квалификации Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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