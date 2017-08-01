Галимов – новый главный тренер молодёжной команды «Урала»

В тренерском штабе молодёжной команды «Урала» произошли изменения. Погос Галстян, который возглавлял молодёжку «Урала», принял решение покинуть клуб из-за неудачного старта молодых «шмелей» в сезоне.
Главным тренером молодёжной команды «Урала» назначен Михаил Галимов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что Галимов уже несколько сезонов работает в тренерском штабе молодежной команды «Урала».
В первых трёх турах «Урал» потерпел три поражения. Таблицу российского молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
«Уфа» одержала третью победу подряд в молодёжном первенстве, обыграв «Урал»