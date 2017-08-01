Глушаков: переговоры со «Спартаком» продолжаются, это никак не скажется на игре

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи, что на его игру сказывается тот факт, что его контракт с красно-белыми по прежнему не продлён. Действующее соглашение капитана столичного клуба рассчитано до 2019 года.
«Это смешно. Разве я позволял усомниться в своём профессионализме? Всегда выходил на поле и бился. Да, контракт пока не продлён, и переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. «Спартак» — родная команда. Не имею права её подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьёзно, что бы вокруг ни происходило.
У меня было личное общение с Каррерой, если честно. После «Уфы». Обсуждали и игру, и ситуацию в коллективе. В команде всё хорошо. Будем, как и раньше, биться за победу в каждом матче», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.