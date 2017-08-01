Глушаков: сердца игроков «Спартака», как и сердца фанатов, вместе с Пилипчуком

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, играл ли «Краснодар» острее красно-белых в первом тайме матча 3-го тура РФПЛ, который выиграли москвичи (2:0), а также подчеркнул, что эту победу команда и болельщики посвятили тренеру Роману Пилипчуку, у которого умерла дочь.
«Если посмотреть статистику, то даже в это время наши показатели были лучше. Может, чуть нервничали на старте. Тем более произошли такие трагические события в семье Романа Михайловича Пилипчука. Наши сердца тоже вместе с ним. На прошлой неделе он вернулся в команду. Понимаем, как ему непросто сейчас.
Видел ли, как на трибунах зажглись тысячи огней? Конечно. Но в ходе матча ты уже сконцентрирован, не обращаешь на это внимание. Сам факт говорит о том, что у «Спартака» лучшие болельщики, без которых нам очень тяжело. Взять те же пять минут молчания. Ты понимаешь, почему это так важно. Мы все посвящаем победу Роману Михайловичу. Но с другой стороны, ты ощущаешь, как не хватает того изначального заряда с трибун, после которого ты готов рвать и метать. Не могу представить, как чувствуют себя команды, на домашние матчи которых приходят 5-8 тысяч человек», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.