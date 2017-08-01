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Льоренте пропустит старт сезона в АПЛ из-за перелома

1 августа 2017, вторник. 11:47. Футбол

«Суонси Сити» не сможет рассчитывать на нападающего Фернандо Льоренте на старте сезона-2017/18 английской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Испанский футболист сломал руку во время отпуска, упав с велосипеда. Фернандо Льоренте не сыграет 12 августа на выезде против «Саутгемптона», а также рискует пропустить домашний матч с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 19 августа.

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент сообщил, что если всё будет хорошо, футболист начнёт тренироваться через 10 дней.

«Если всё будет хорошо, через 10 дней он начнёт тренироваться. Но я думаю, в первых двух матчах он не сыграет. Мы не хотим спешить, иначе шестинедельная травма может обернуться шестимесячной», — сказал Клемент.

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Источник: Официальный сайт «Суонси Сити» Сообщить об ошибке
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Саутгемптон Суонси Сити Фернандо Льоренте Травмы — футбол
Новости. Футбол
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