Кроос приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Реала» Тони Кроос восстановился после травмы голеностопа. Как сообщает AS, немецкий футболист уже приступил к тренировкам в общей группе мадридского клуба. Ранее 27-летний хавбек пропустил два матча «Реала» из-за повреждения.
В последнем матче своего североамериканского турне «Реал» планирует сыграть против сборной звёзд МЛС.
В прошлом сезоне Кроос провёл в составе «Реала» в чемпионате Испании 29 матчей, в которых отметился тремя голами и 12 результативными передачами.
Агент Крооса уверен, что лучшим игроком года в Германии был его клиент, а не Лам