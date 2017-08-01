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«ПСЖ» продаст Орье и Матюиди в случае перехода Неймара

1 августа 2017, вторник. 12:09. Футбол

Руководство «ПСЖ» определилось с футболистами, которые покинут команду, если состоится переход Неймара из «Барселоны». AS сообщает, что парижане готовы расстаться с Сержем Орье и Блезом Матюиди.

Защитник Серж Орье интересен «Манчестер Юнайтед», а в услугах полузащитника Матюиди заинтересован «Ювентус». Переезд Орье в Англию может быть осложнён из-за запрета на пересечение английской границы.

В ноябре 2016 года Орье не смог сыграть против «Арсенала» в Лиге чемпионов, так как власти Великобритании не пустили игрока в страну. Причиной послужило нападение на полицейского в Париже. Некоторые СМИ утверждают, что запрет по-прежнему в силе.

Что касается Матюиди, то его переход противоречит политике «Ювентуса», руководство которого стремится омолодить команду.

Защитник «ПСЖ» Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Блез Матюиди Неймар Серж Орье Трансферы
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1 августа 2017, вторник
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