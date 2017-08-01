Витсель: Луческу плевать на имя футболиста, сыграл плохо — окажешься на лавке

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который теперь играет за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что экс-наставнику питерцев Мирче Луческу было плевать на имя футболиста. Если кто-то играл плохо, его сажали на лавку.
«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России — суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку. До сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тьянцзинь» хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!
Сорвавшийся переход в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются — они случаются по какой-то причине. Это жизнь, бог выбрал для меня такую судьбу», — цитирует Витселя 8news.