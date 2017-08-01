Джо Коул: Мората явно один из лучших в мире, он впечатляет меня

Бывший игрок «Челси» Джо Коул поддержал новичка команды нападающего Альваро Морату, назвав его одним из лучших футболистов в мире.
«Я думаю, что «Челси» приобрёл очень хорошего игрока. Он явно один из лучших в мире. Он впечатляет меня всякий раз, когда играет. Люди продолжают говорить, что он играет в стиле старомодного английского центрфорварда, но я не припомню, чтобы многие из них обладали тем мастерством, мощью, скоростью и техническими способностями, которые есть у Мораты», — цитирует Коула пресс-служба «Челси».
Конте: Мората много работает, но ему, безусловно, есть что улучшать