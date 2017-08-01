Бадштубер, отказавшийся играть в «Спартаке», может перейти в «Штутгарт»

Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер близок к тому, чтобы перейти в «Штутгарт». Как сообщает Kicker, в ближайшее время немецкий клуб официально подтвердит переход 28-летнего футболиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что Бадштубер, который после истечения контракта с «Баварией» стал свободным агентом, отказался переходить в «Спартак».
В прошлом сезоне «Штутгарт» стал победителем второй Бундеслиги и вернулся в высший футбольный эшелон Германии. В составе сборной Германии Бадштубер принял участие в 31 матче, в которых стал автором одного гола.
Защитник Бадштубер отказался переходить в «Спартак»