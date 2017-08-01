Карпин выложил в Сеть видео свадебной песни в исполнении супруги

Бывший полузащитник сборной России и экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин, который 10 июня этого года сыграл свадьбу, выложил в Сеть видео, на котором его супруга Дарья исполняет свадебную песню. Видео российский специалист опубликовал в «Инстаграме». Церемония бракосочетания прошла в Нарве — родном городе Валерия Карпина.
«Свадьба закончилась, а до сих пор приятно! Спасибо, родная», — говорится в сообщении, которое оставил Карпин.
Если у вас не отображается видео, его также можно посмотреть в «Инстаграме».
Валерий Карпин сыграл свадьбу в Нарве