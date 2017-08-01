Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков станет участником благотворительного проекта «Давай-давай!», сообщает пресс-служба клуба.
Целью акции является сбор средств для 12-летнего Артема Самуйлова, у которого тяжёлое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, повышенная хрупкость костей. Таких детей называют «хрустальными» — каждое движение грозит мальчику переломом. Два года назад он сломал левую голень, ему сделали операцию, но кость срослась неправильно. Тогда врачи провели повторное хирургическое лечение. Артём встал на ноги, но ходить без поддержки не может. Для того чтобы помочь мальчику, требуется операция.
Сегодня Артём вместе со своей семьёй встретился с Александром Кержаковым, который вызвался помочь мальчику. Экс-нападающий сине-бело-голубых поговорил с ним и пригласил его на воскресную игру со «Спартаком».
Как только будет собрана необходимая сумма, легендарный форвард петербуржцев исполнит своё обещание и станет на один час настоящим уличным художником!
Александр Кержаков стал 10-м зенитовцем, присоединившимся к проекту: ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провёл экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, а Ломбертс — Петром Первым.
А. Кержаков станет уличным художником в рамках благотворительной акции