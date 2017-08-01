УЕФА смягчил наказание «Хайдуку», наказанному из-за расизма со стороны фанатов

Апелляционный комитет УЕФА частично удовлетворил апелляцию «Хайдука» и принял решение заменить проведение ближайшего домашнего матча Лиги Европы хорватского клуба без зрителей на закрытие фанатской трибуны хозяев, сообщает официальный сайт УЕФА.
Изначально комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА наказал «Хайдук» матчем без зрителей в еврокубках за расистское поведение фанатов хорватской команды. Санкции в отношении «Хайдука» наложены по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским «Левски» (1:0). Встреча прошла в Сплите 13 июля.
В третьем раунде квалификации «Хайдук» играет с датским «Брондбю». Первый матч состоялся в Дании (0:0), ответная игра пройдёт 3 августа в Хорватии.
«Хайдук» проведёт матч без зрителей в ЛЕ из-за расистского поведения фанатов