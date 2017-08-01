«Рома» поборется за Лукаса Васкеса, если не договорится о переходе Мареза

Нападающий «Реала» Лукас Васкес интересен «Роме». AS сообщает, что римляне могут побороться за 26-летнего испанца, если не договорятся с «Лестер Сити» о переходе Рияда Мареза, переговоры о продаже которого затянулись.
Конкуренцию «Роме» может составить «Ньюкасл Юнайтед», которым руководит испанец Рафаэль Бенитес. Оба клуба готовы предложить Васкесу игровую практику — то, чего не гарантируют в «Реале».
В прошлом сезоне испанской Примеры Васкес принял участие в 33 матчах, но лишь 12 раз появился на поле с первых минут, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт с «Реалом» действует до лета 2021 года.
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Как ни странно, португальцы тут не на первом месте. Ещё вы узнаете, в каком рейтинге «Халл Сити» первый.