Тренировку «Халл Сити» посетили почти 2 тыс. зрителей

«Халл Сити» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого продолжает подготовку к матчу первого тура Чемпионшипа с «Астон Виллой». 1 августа «тигры» провели открытую тренировку на домашнем стадионе «Кингстон Коммуникейшн».
Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», занятие посетили 1800 человек. Информация появилась на официальной странице английского клуба в «Твиттере». Также все желающие могли взять автографы у футболистов.
Матч «Астон Вилла» — «Халл Сити» состоится 5 августа.
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