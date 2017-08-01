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Форвард «МС» Ихеаначо вылетел в Лестер, сумма сделки составит £ 25 млн

1 августа 2017, вторник. 15:35. Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо находится в шаге от перехода в «Лестер Сити». Как сообщает Sky Sports, нигерийский футболист уже вылетел в Лестер, где должен пройти медицинское обследование и подписать контракт. Сумма сделки составит £ 25 млн (около € 27,9 млн).

Действующий контракт Келечи Ихеаначо с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, однако наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил 20-летнему футболисту, что ему будет лучше покинуть команду.

Келечи Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», в который перебрался из Нигерии в 2014 году. За это время футболист принял участие в 64 официальных матчах и забил 21 гол.

Шекспир: надеюсь, что Ихеаначо перейдёт в «Лестер» как можно быстрее
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Манчестер Сити Келечи Ихеаначо Трансферы
Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
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