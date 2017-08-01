Широков: не понимаю, почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, который продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата», высказал мнение по поводу посещаемости домашних матчей ЦСКА.
«Почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион? Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом. Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее», — отметил Широков.
В нынешнем сезоне на домашней игре с «Локомотивом» (1:3) присутствовало 14 500 зрителей, а со «СКА-Хабаровск» (2:0) — 8500 зрителей. В ЦСКА обеспокоены невысокой посещаемостью домашних матчей.
«Кокорин – молодец! Долго от него ждали голов». Широков – о 3-м туре
Роман Широков – о победе «Спартака», голах Кокорина и болельщиках ЦСКА — в своей рубрике на «Чемпионате».