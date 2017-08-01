Московский ЦСКА продолжает подготовку к предстоящему ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, на сегодняшней тренировке «армейцы» занимаются в полном составе, за исключением полузащитника Александра Макарова, который пропускает тренировку из-за повреждения.
Первая встреча, которая состоялась 25 июля в Афинах, завершилась победой подопечных Виктора Гончаренко со счётом 2:0. Ответная игра состоится 2 августа в Москве, начало — в 20:00 мск.
Все игроки ЦСКА, кроме полузащитника Макарова, готовятся к матчу с АЕК
Фото: «Чемпионат»
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