Роналду прервал отпуск и приступил к тренировкам на базе «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду приступил к тренировкам. Несмотря на то что отпуск должен был закончиться 5 августа, 32-летний футболист решил начать готовиться к сезону раньше. Об этом сообщает Marca.
13 августа «Реал» проведёт первый матч Суперкубка Испании с «Барселоной», и Криштиану Роналду хочет как можно лучше подготовиться к встрече. Пока «Реал» находится в США, Роналду будет работать по индивидуальной программе на базе клуба.
Ранее «Реал» в отсутствие Роналду проиграл «Барселоне» 2:3 в рамках Международного кубка чемпионов.
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