Два игрока «Бней Иегуда» потерялись в Стамбуле по пути на матч с «Зенитом»

Два игрока «Бней Иегуда» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 3 августа. Речь идёт о защитниках Аяде Абаши и Бене Тургемане.
Как сообщает sport5.co.il, оба футболиста отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и не успели на рейс. Руководство «Бней Иегуда» пытается найти другой рейс в Санкт-Петербург, чтобы игроки смогли сегодня присоединиться к команде.
В первом матче, который состоялся 27 июля в Израиле, «Бней Иегуда» уступил «Зениту» (0:2).
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