Алексис Санчес приступил к тренировкам с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес сегодня, 1 августа, приступил к тренировкам в составе лондонской команды, сообщает The Telegraph.
28-летний чилийский форвард должен был вернуться к работе с «Арсеналом» после отпуска ещё в воскресенье, но главный тренер «канониров» Арсен Венгер сообщил, что Санчес прибудет в расположение команды на пару дней позже, так как заболел гриппом. Сегодня, впервые за более чем два месяца, футболист тренировался в расположении своего клуба.
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