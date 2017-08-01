Аленичев: я стал реалистом, хочется решать конкретные задачи здесь и сейчас

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, мечтает ли он в будущем вновь возглавить статусный клуб. 44-летний специалист с 2015 по 2016 год возглавлял московский «Спартак».
«Я далеко вперёд не заглядываю. Хочется решать конкретные задачи здесь и сейчас, а не думать, что будет потом. Мечтать можно. Но я стал реалистом. Сегодня я главный тренер «Енисея», и моя задача, чтобы команда играла в футбол и набирала очки, чтобы порадовала болельщиков и добилась права выступать в Премьер-Лиге, чтобы «Енисей» любили свои и уважали чужие», — сказал Аленичев в интервью изданию «Городские новости».
Аленичев: если б «Енисей» ставил задачу занять 8-10-е место, не пришёл бы в клуб