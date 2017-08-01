Форвард «Локомотива» Ари показал своё колено после операции

Нападающий «Локомотива» Ари опубликовал в своём «инстаграме» фотографию колена после операции. Бразильский игрок поблагодарил за операцию известного хирурга Пьера-Паоло Мариани.
«Каждый воин имеет свой шрам. Я никогда не встречал человека без увечий. Профессор Пьер-Паоло Мариани — лучший!» — написал Ари.
Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена 21 июля, во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Ориентировочный срок восстановления игрока составит около четырёх месяцев.
Фотографию колена Ари можно посмотреть в его «инстаграме».
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