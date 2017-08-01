Агент: в ЦСКА Слуцкий был для меня как сфинкс, который качается на скамейке

Представитель агентства Sport Invest International Якуб Отава рассказал о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити». Sport Invest International непосредственно занималось трудоустройством российского специалиста в Англии.
«Этот проект является работой всей компании, в особенности нашего британского офиса. Слуцкий с радостью воспринял предложение поработать в Чемпионшипе. В „Халле“ он хочет адаптироваться в Англии, а потом двигаться вперёд.
Слуцкий настолько амбициозен, что весной прошёл ускоренный курс английского языка и теперь свободно говорит на нём. Во время его работы в ЦСКА я особо не знал его. Тогда Леонид для меня был будто сфинкс, который качается на тренерской скамейке, но он совершенно другой — весёлый и живой», — сказал Отава в интервью изданию Lidovky.