Каррера и Черчесов посетили матч «Спартак-2» — «Балтика»

Матч 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги между «Спартаком-2» и калининградской «Балтикой», проходящий сегодня в Москве, посетили главный тренер основной команды красно-белых Массимо Каррера и наставник сборной России Станислав Черчесов.
Напомним, что накануне Черчесов наблюдал с трибуны стадиона «Открытие Арена» за матчем 3-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (2:0).
В таблице ФНЛ «Спартак-2» на данный момент располагается на 10-й строчке, а «Балтика» занимает второе место.