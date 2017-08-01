Бекхэм испортил своим фанатам из Великобритании просмотр «Игры престолов»

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм испортил многим своим подписчикам в «инстаграме» из Великобритании просмотр нового сезона сериала «Игра престолов», сообщает Evening Standard.
Бекхэм снимал для своего Instagram Stories видео, как он смотрит новые серии за день до их официального выхода в Великобритании, и выкладывал фото с кадрами из «Игры престолов». Многие подписчики англичанина начали писать ему гневные комментарии и отписываться от его «инстаграма».
Отмечается, что один из пользователей написал следующий комментарий: «Бекхэм испортил просмотр „Игры престолов“ так же, как испортил чемпионат мира 1998 года для сборной Англии».
На чемпионате мира — 1998 Бекхэм был удалён с поля в матче 1/8 финала со сборной Аргентины. В итоге англичане уступили аргентинцам в серии пенальти.