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Бекхэм испортил своим фанатам из Великобритании просмотр «Игры престолов»

1 августа 2017, вторник. 18:11 Футбол

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм испортил многим своим подписчикам в «инстаграме» из Великобритании просмотр нового сезона сериала «Игра престолов», сообщает Evening Standard.

Бекхэм снимал для своего Instagram Stories видео, как он смотрит новые серии за день до их официального выхода в Великобритании, и выкладывал фото с кадрами из «Игры престолов». Многие подписчики англичанина начали писать ему гневные комментарии и отписываться от его «инстаграма».

Отмечается, что один из пользователей написал следующий комментарий: «Бекхэм испортил просмотр „Игры престолов“ так же, как испортил чемпионат мира 1998 года для сборной Англии».

На чемпионате мира — 1998 Бекхэм был удалён с поля в матче 1/8 финала со сборной Аргентины. В итоге англичане уступили аргентинцам в серии пенальти.

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Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
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