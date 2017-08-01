«Сандерленд» на £ 60 тыс. оштрафует Гибсона, назвавшего клуб дерьмом

«Сандерленд» принял решение оштрафовать полузащитника команды Даррона Гибсона за неподобающие слова в адрес клуба и партнёров по команде. Ирландец будет оштрафован на двухнедельную зарплату, которая составляет £ 60 тыс. (около € 67 тыс.), информирует The Times.
После поражения «Сандерленда» от «Селтика» (0:5) в товарищеском матче в Сети появилось видео, на котором Гибсон, находясь в нетрезвом состоянии, общался с болельщиками своей команды. Футболист, используя нецензурную лексику, раскритиковал партнёров по команде и назвал клуб дерьмом. Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Хавбек «Сандерленда» Гибсон в нетрезвом состоянии назвал свой клуб дерьмом