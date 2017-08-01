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Маммана: мне уже рассказали, какой матч «Зенит» ожидает в воскресенье

1 августа 2017, вторник. 19:22 Футбол

Новичок «Зенита» 21-летний аргентинский защитник Эмануэль Маммана в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал о своём переходе в петербургский клуб, поведал, под каким номером будет выступать в новой команде, а также выразил надежду на то, что дебютирует в составе сине-бело-голубых в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» 6 августа.

«Спасибо большое „Зениту“ за то, что меня пригласил. Я очень доволен быть здесь. Знаю, что это очень сильный клуб, и знаю, что быстро адаптируюсь. Всё произошло очень быстро, и на самом деле это хорошо, потому что это было намного проще. Я очень доволен и постараюсь продемонстрировать на поле всё, на что способен.

Очень приятно, что у меня здесь есть аргентинские товарищи. Друисси и Паредес дали мне много советов. Однако я хотел бы познакомиться и с другими членами команды, потому что знаю, что здесь есть очень сильные игроки. Роберто Манчини? Любому игроку очень приятно иметь дело с таким тренером, который выиграл столько трофеев и тренировал столько клубов. Надеюсь, что многому научусь у него.

Я приехал в Санкт-Петербург всего пару дней назад и ещё не успел много чего посмотреть. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время. Я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу же приедут моя жена с сыном и, наверное, её папа или мама.

Я хотел 24-й номер, но он, к сожалению, уже занят. Поэтому я буду играть за «Зенит» под 30-м.

Мне уже рассказали в раздевалке, какой матч нас ожидает в воскресенье. В Аргентине я тоже много раз участвовал в дерби. Надеюсь, у меня получится хорошо потренироваться на этой неделе, чтобы суметь принять участие в этом матче, постараться выйти на поле и выиграть, конечно же", — поведал Маммана.

«Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Леандро Паредес Роберто Манчини Себастьян Дриусси Эмануэль Маммана
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1 августа 2017, вторник
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