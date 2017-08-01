Неймар сегодня вечером вернётся в Барселону и завтра проведёт тренировку

Нападающий «Барселоны» Неймар после недолгого визита в Бразилию решил вернуться в расположение своего клуба. Бразилец сегодня вечером прибудет в Барселону, а завтра появится на первой тренировке сине-гранатовых после возвращения из США, пишет AS.
Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Неймар, имеющий выгодное предложение от «ПСЖ», может уже не вернуться в расположение «Барселоны». После окончания североамериканского турне каталонцев 25-летний форвард посетил Китай, после чего решил отправиться в Бразилию, чтобы обдумать своё будущее.
Неймар пройдёт медосмотр в Париже и 7 августа подпишет контракт с «ПСЖ»