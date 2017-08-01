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Тренер «Спартака-2» Гунько пожелал скорейшего выздоровления К. Погребняку

1 августа 2017, вторник. 19:56 Футбол

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Балтики» (0:2) в домашнем матче 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги, а также пожелал скорейшего выздоровления нападающему команды из Калининграда Кириллу Погребняку, получившему перелом ноги.

«В первую очередь хочу пожелать скорейшего выздоровления получившему сегодня травму футболисту «Балтики» Кириллу Погребняку.

Что касается игры, то сегодня наша команда провела два разных тайма. В первом мы владели преимуществом и, пусть без большого количества моментов, контролировали мяч, имели много подходов к воротам противника. Но во второй половине матча нам плохо удавался выход из обороны, слабо сыграла линия атаки. Ключевым же стало то, что нам не удалось оказать противодействие двум габаритным форвардам «Балтики», — приводит слова Гунько официальный сайт „Балтики“.

Нападающий «Балтики» Кирилл Погребняк получил перелом ноги
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Спартак-2 ФК Балтика Дмитрий Гунько Кирилл Погребняк Травмы — футбол
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1 августа 2017, вторник
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