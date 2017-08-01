Зырянов и Аршавин призвали фанатов прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»

Игроки «Зенита» Константин Зырянов, Михаил Кержаков и Доменико Кришито, а также экс-форвард сине-бело-голубых Андрей Аршавин призвали болельщиков прийти на матч 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» заблаговременно. За час до начала встречи начнётся церемония проводов Александра Кержакова.
«В это воскресенье нужно прийти пораньше на матч со „Спартаком“ и проводить нашего русского бомбардира Саню Кержакова», – сказал Аршавин в видеообращении.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 6 августа, начало — в 20:00 мск.
Александр Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.
Видеообращение можно посмотреть в «Твиттере».