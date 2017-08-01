Глава «ПСЖ»: сейчас Неймар является игроком «Барселоны», мы уважаем контракты

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, комментируя возможный переход во французскую команду нападающего «Барселоны» Неймара, не стал раскрывать подробности переговоров с каталонским клубом.
«На сегодняшний день Неймар является игроком „Барселоны“. Посмотрим, что произойдёт дальше, но мы уважаем все контракты, подписанные между другими клубами и игроками. Не хочу говорить об этом парне прямо сейчас, надеюсь, поговорим об этом в другой раз. Я предпочёл бы не давать процент вероятности по его переходу», — цитирует Аль-Хелаифи Sport.
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