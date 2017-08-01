Неймар чуть не подрался с фанатами в Барселоне

Нападающий «Барселоны» Неймар недавно столкнулся с агрессивно настроенными фанатами возле ночного клуба Барселоны, и сотрудникам безопасности пришлось вмешаться, чтобы успокоить участников словесной перепалки, сообщает Sport.es.
Инцидент произошёл на парковке ночью, незадолго до отправки «Барселоны» в американское турне. По словам очевидцев, дело могло дойти до драки, если бы конфликт вовремя не погасили. Вскоре после этого инцидента Неймар прибыл в аэропорт, чтобы вместе с командой отправиться в США.
В последнее время не стихают слухи о переходе бразильца в «ПСЖ», и некоторые фанаты сине-гранатовых уже окрестили игрока предателем.
Неймар сегодня вечером вернётся в Барселону и завтра проведёт тренировку