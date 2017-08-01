Будогосский: указаний судьям относительно количества карточек никто не давал

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» прокомментировал тот факт, что в трёх стартовых турах российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 судьи ни разу не показывали игрокам прямые красные карточки.
«Не стал бы сетовать по поводу того, что прошло три тура, а мы никому не показали прямой красной карточки. Люди считают, что это чуть ли не моё указание? Никаких указаний нашим судьям относительно количества карточек никто не давал и давать не будет. Но есть общая тенденция, которая исходит от международных судейских организаций. В частности, есть рекомендация не давать жёлтые карточки при назначении пенальти.
Мы говорим судьям о том, насколько нарушение заслуживает жёлтой карточки. Когда речь идёт о второй карточке, она должна быть очевидной, а не пограничным нарушением, когда можно обойтись просто штрафным ударом. В новой книге правил игры речь идёт в том числе о том, что карточки могут быть показаны официальным лицам команды", — заявил Будогосский.