Четырём фанатам на полгода запретили посещать матчи после игры «Тосно» — «Зенит»

Четыре болельщика получили полугодичный запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча 3-го тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Зенит» (0:1), сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин. Во время матча, прошедшего 30 июля на стадионе «Петровский», на секторе «Тосно» произошла стычка между болельщиками и сотрудниками полиции.
«После матча были задержаны семеро болельщиков. Пятеро из них — по статье 20.31 КоАП „Нарушение правил поведения болельщиков на стадионах“. Четверо по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий. Суд по пятому состоится в ближайшие дни. Ещё двое болельщиков по статье „Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции...“ оштрафованы на 1000 рублей каждый», — цитирует Мейтина ТАСС.
По словам Мейтина, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе «Тосно». Директор по безопасности РФПЛ отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было.
«Пиротехника уже прогорела, и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно. Можно было контролировать ситуацию визуально и принять меры к задержанию виновных после окончания матча. Здесь же кто-то из полицейских, находившихся поблизости, „повёлся“ на просьбу охранника оказать содействие и вывести нарушителя. В результате возникло столкновение между полицией и толпой болельщиков», — заявил Мейтин.
На вопрос, как полицейские объяснили необходимость физического воздействия в отношении болельщиков, директор по безопасности РФПЛ ответил: «Угрозой причинения телесных повреждений сотрудникам, обеспечивающим правопорядок. При этом силовая составляющая всегда предусматривается в случае оказания сопротивления. Это прописано в Законе о полиции».