ЦСКА — «Спартак»: минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о начале реализации билетов на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится 12 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 17:30 мск.
Самый дешевый билет на игру стоит 1000 рублей. На центральные сектора можно будет попасть за 2500 — 3000 и 2600 — 3900 рублей. Самые дорогие билеты стоят 35 тыс. рублей.
Продажи в кассах арены начнутся со 2 августа. Ознакомиться с полным порядком продажи билетов на матч ЦСКА — «Спартак» можно на официальном сайте «армейцев».
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