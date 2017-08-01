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Тренер «Сандецьи» раскритиковал решение пригласить на просмотр Фредди Аду

1 августа 2017, вторник. 21:33 Футбол

Главный тренер клуба высшей польской лиги «Сандецья» Радослав Мрочковский раскритиковал решение руководства пригласить на просмотр американского нападающего Фредди Аду. 28-летний форвард, которому в юности прочили яркую карьеру, играл в 13 разных клубах в восьми различных странах.

«Это шутка. Я читал в СМИ о его просмотре и спросил у спортивного директора, почему он ничего не сказал мне. Он прислал мне текстовое сообщение, что «будет игрок на просмотре», и что все знали об этом. Только тренер не знал, кто будет на просмотре. Кто бы ни пригласил его, пусть он занимается просмотром.

Какой смысл иметь такого игрока? Генеральный директор сказал, что это маркетинг. Мы также можем пригласить Януша Хомонтека (польский футбольный фристайлер. — Прим. „Чемпионата“)», – приводит слова наставника «Сандецьи» The Guardian со ссылкой на Sportowefakty.pl.

Фредди Аду остался вне футбола и занялся раскруткой ночного клуба
Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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1 августа 2017, вторник
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