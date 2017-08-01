Бэйл досрочно покинул тренировку «Реала» из-за проблем с лодыжкой

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не смог завершить тренировку мадридской команды на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. Валлиец досрочно покинул занятие из-за опасения, что получил травму, пишет Marca.
Сообщается, что, направляясь в раздевалку, Бэйл показал сотруднику «Реала» на лодыжку. При этом футболист не выглядел расстроенным и, скорее всего, ушёл с тренировки в качестве предосторожности.
Бэйл из-за травмы лодыжки пропустил около половины прошлого сезона и не смог помочь «Реалу» в ключевых матчах в победной для «сливочных» Лиге чемпионов.
Бэйл не думает об уходе из «Реала»