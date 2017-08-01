Кокорин вновь показал «усы» в «Инстаграме»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь продемонстрировал загадочный жест «усы» в «Инстаграме», прислонив ладонь к лицу.
Александр показал жест на фоне вывески с надписью «Боярская» и с пририсованной шляпой. На сей раз ему не ассистировал партнёр по петербуржской команде Артём Дзюба.
Вскоре после вылета сборной России с Кубка конфедераций Кокорин опубликовал фотографию с «усами» вместе с Дзюбой. Некоторые болельщики предположили, что это послание было адресовано главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, однако игроки этого не подтвердили.
Фото: instagram.com/kokorin9
Фото: instagram.com/kokorin9
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