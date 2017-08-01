«МС» хочет иметь приоритетное право выкупа Ихеаначо у «Лестера» за £ 50 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо находится в шаге от перехода в «Лестер Сити». По данным английских СМИ, сумма сделки составит £ 25 млн (около € 27,9 млн).
Как пишет The Telegraph, «горожане» хотят, чтобы в контракте Ихеаначо с «лисами» был пункт, согласно которому команда Хосепа Гвардиолы смогла бы выкупить нигерийского футболиста за £ 50 млн (около € 56 млн). В «Лестере» не возражают против этого.
Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», в который перебрался из Нигерии в 2014 году. За это время 20-летний футболист принял участие в 64 официальных матчах и забил 21 гол.
Форвард «МС» Ихеаначо вылетел в Лестер, сумма сделки составит £ 25 млн