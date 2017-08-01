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Слуцкий: впервые проводил тренировку и встречу с болельщиками одновременно

1 августа 2017, вторник. 22:34 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от открытой для болельщиков тренировки, которая сегодня прошла на домашнем стадионе «тигров». Занятие посетили около 1800 фанатов английской команды.

«Я впервые проводил тренировку и встречу с болельщиками одновременно и очень наслаждался этим днём. Это было очень интересно, я действительно ощущал много положительных эмоций у всех находящихся на стадионе. Сегодня было много болельщиков, много детей. Все вели себя очень позитивно, и я хочу поблагодарить каждого, кто пришёл посмотреть на тренировку и встретиться с игроками», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Халла».

Фотографии с открытой тренировки «Халла» можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Слуцкий рассказал, будет ли качаться на тренерской скамейке в матчах «Халла»
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий Болельщики — Футбол Фото
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