Мустафи: в «Эвертоне» у меня был, вероятно, худший отрезок в карьере

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи рассказал, что сомневался перед трансфером в стан «канониров», так как имел негативный опыт выступлений в Англии за «Эвертон». Немец был игроком «ирисок» с 2009 по 2012 год и провёл за клуб всего один официальный матч.
«Честно говоря, перед переходом в „Арсенал“ я думал, что покончил с Англией, так как в „Эвертоне“ у меня был, вероятно, худший отрезок в карьере. Я не хотел снова ехать сюда, но когда пришло время принять решение, то я посчитал, что покину „Валенсию“ ради „Арсенала“. Я рад, что получил ещё один шанс заиграть в Англии», — цитирует Мустафи пресс-служба лондонского клуба.
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