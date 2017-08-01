Экс-полузащитник «Спартака» Тино Коста стал игроком «Альмерии»

Испанская «Альмерия», выступающая в Сегунде, на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Тино Костой. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на один.
Ранее 32-летний футболист покинул аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро», за который выступал с 2016 года. Коста рассказал, что главный тренер команды Диего Агирре посоветовал ему искать новый клуб посредством аудиосообщения в мессенджере WhatsApp.
В минувшем сезоне аргентинского первенства Коста принял участие в восьми матчах «Сан-Лоренсо» (из них четыре — в основе) и стал автором одной результативной передачи.