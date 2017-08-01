Бубнов: в матче «Зенит» — «Спартак» оцениваю шансы как 50 на 50

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 4-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белым предстоит сыграть против «Зенита».
«Ближайшая игра с «Зенитом» для «Спартака» будет очень непростой. Но в целом «Спартак» более сыгранная сейчас команда, чем «Зенит». Думаю, если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Краснодаром», то «Зениту» будет нелегко. Оцениваю шансы в этом матче как 50 на 50", — цитирует Бубнова «Спорт FM».
Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург».
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