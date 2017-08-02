Сычёв и Гатагов поддержали мальчика с тяжёлой формой первичного иммунодефицита

Футболисты Дмитрий Сычёв и Алан Гатагов посетили больницу, чтобы поддержать 13-летнего Шамса Баширова из Ярославля, у которого тяжёлая форма первичного иммунодефицита, сообщает «360 Подмосковье».
Экс-игроки «Локомотива» подарили маленькому пациенту клубную форму, шарф болельщика команды и осуществили его давнюю мечту — провели настоящий матч на соседнем стадионе. Через две недели Шамсу предстоит перенести операцию по пересадке стволовых клеток.
«Для человека, влюблённого в футбол, нет препятствий. Конечно, будет нападающим. С такой силой духа и верой...» — сказал Сычёв, который сейчас выступает за «Казанку».
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