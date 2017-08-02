Зидан: не думаю, что вся эта ситуация с судебным процессом повлияет на Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил уверенность в том, что на лидера команды Криштиану Роналду не повлияет судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов, который ведётся против него. Вчера португалец дал показания в суде.
«Вчерашний день уже позади, пятого числа Роналду будет с нами, и надеюсь, что на этом мы закончим говорить на данную тему. Он хочет играть в футбол, быть с нами и думает исключительно о предсезонной подготовке. Не думаю, что вся эта ситуация как-то повлияет на него», — цитирует Зидана Marca.
Роналду в суде: если бы меня не звали Роналду, я бы не сидел здесь