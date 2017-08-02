Видео: первая тренировка Мамманы в «Зените»

Во вторник, 1 августа, новичок «Зенита» защитник Эмануэль Маммана провёл свою первую тренировку в составе петербургской команды.
Перед началом занятия 21-летний аргентинец пробежал через традиционный «тоннель» для новичков. Затем он вместе с новыми товарищами приступил к работе.
Напомним, что Маммана перешёл в «Зенит» из французского «Лиона» за € 16 млн. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.
Видеосюжет, посвящённый первой тренировке Эмануэля Мамманы в «Зените», можно посмотреть на официальном сайте клуба.
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