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Роналду: насекомые нападают лишь на те лампочки, которые светят

2 августа 2017, среда. 01:17 Футбол

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оставил на своей странице в социальной сети сообщение загадочного характера, сопроводив его собственным изображением.

«Людей беспокоит моё сияние, но насекомые нападают лишь на те лампочки, которые светят», — написал лидер мадридского клуба в Instagram.

Данное сообщение появилось спустя сутки после окончания слушаний в суде по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что игрок использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права. В своем официальном комментарии португалец заявил о своей невиновности.

Роналду выступил с официальным заявлением после суда по делу о неуплате налогов

Посмотреть фотографию с сообщением можно в Instagram Роналду.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
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