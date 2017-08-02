Роналду: насекомые нападают лишь на те лампочки, которые светят

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оставил на своей странице в социальной сети сообщение загадочного характера, сопроводив его собственным изображением.
«Людей беспокоит моё сияние, но насекомые нападают лишь на те лампочки, которые светят», — написал лидер мадридского клуба в Instagram.
Данное сообщение появилось спустя сутки после окончания слушаний в суде по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что игрок использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права. В своем официальном комментарии португалец заявил о своей невиновности.
Роналду выступил с официальным заявлением после суда по делу о неуплате налогов
Посмотреть фотографию с сообщением можно в Instagram Роналду.