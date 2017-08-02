Макгиди: как-то на базу «Спартака» пришли бритоголовые ультрас с пистолетами

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, который нынешним летом перешёл из «Эвертона» в «Сандерленд», рассказал о памятной встрече с фанатами красно-белых на тренировочной базе.
«У нас тогда был неудачный старт сезона, проиграли четыре первые встречи, находились на дне турнирной таблицы. Тренер подошёл и сказал: „Так, парни, сегодня нас ждёт встреча, к нам приедут лидеры ультрас“. У „Спартака“ были очень страстные фанаты, отлично поддерживающие команду, но это были настоящие ультрас. Они с нами путешествовали повсюду, их не страшили пятичасовые перелёты, и даже на дальних выездах гостевые сектора были полными. Потрясающие фанаты.
Но я не понял, почему вдруг лидеры ультрас решили прийти на тренировку. Тренер встретил их и пригласил всех на занятие. Пришли человек шесть-семь. Слово взял лидер, напоминающий обычного парня, а остальные все — бритоголовые, повсюду татуировки. Он был зол, но говорил довольно вежливо: „Мы должны прибавить, мы вас всегда поддерживаем, но нужны другие результаты“. А рядом с ним стоял парень, который ругался по-русски и показывал на бразильцев.
Переводчик доводил эти слова до бразильских игроков, одним из которых был Веллитон, которого до этого застукали в ночном клубе. Это было после того, как мы потерпели сокрушительное поражение от „Порту“ с общим счётом 2:10. За португальцев тогда играли Халк и Фалькао, у них была невероятная команда. И вот один из фанатов сказал Веллитону: „Ещё раз увижу тебя в ночном клубе после такого поражения, размозжу тебе голову“. Я не понимал, что происходит.
Этот парень продолжал кричать и ругаться, а затем они все нас начали подбадривать: „Слушайте, парни, мы просто хотим, чтобы вы хорошо выступали. Удачи в следующей игре. Мы будем с вами“. После этого они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты. Как вообще их пустили на базу с пистолетами? Это было очень странно», — приводит слова Макгиди Balls со ссылкой на Open Goal.