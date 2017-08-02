Макгиди: «Спартак» уволил Эмери прямо в раздевалке

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, который нынешним летом перешёл из «Эвертона» в «Сандерленд», рассказал, как московский клуб отправил в отставку тренера Унаи Эмери, работающего сейчас в «ПСЖ».
«Эмери уволили прямо в раздевалке. Мы проиграли матч с „Динамо“ — это пусть и не главное дерби, но всё же дерби. Глава клуба (Леонид Федун. — Прим. „Чемпионата“) зашёл в раздевалку и сказал: „Унаи, всё кончено!“ Тренер ответил: „Да мне всё равно, делайте что хотите!“ После этого он ушёл. Я задавался вопросом: „Эмери что, реально сейчас уволили?“ Парни кивали головами», — приводит слова Макгиди The Scottish Sun со ссылкой на Open Goal.
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